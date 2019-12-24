Тель-Авив, Израиль, , 14:36 — REGNUM Военные Израиля арестовали известного писателя Ахмеда Катамеша во время спецоперации на оккупированных территориях Западного берега реки Иордан, об этом 24 декабря сообщает Al Jazeera со ссылкой на свои источники.

По словам очевидцев, писатель был арестован в своем собственном доме в городе Эль-Бире. Причина ареста неизвестна.

Журналисты отмечают, что власти Израиля давно обвиняли Катамеша в участии в деятельности организации Народный фронт освобождения Палестины. Ранее он не раз подвергался арестам, первый из которых произошел еще в 1970-х годах.

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