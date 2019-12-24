Киев, 24 декабря 2019, 14:28 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 2116, подразумевающий смену руководства Государственного бюро расследований (ГБР), сообщил 24 декабря телеканал 112.ua.
Согласно новому закону, ГБР становится не центральным органом исполнительной власти, а государственным правоохранительным органом.
Руководителя ГБР будет определять комиссия, состоящая из девяти человек — по три от президента, парламента и международных партнёров.
Верховная рада будет раз в год слушать отчёт главы ГБР, однако группа из 150 депутатов имеет право инициировать внеочередной отчёт.
Напомним, ГБР — это единственный правоохранительный орган, занимавшийся реальным расследованием дел в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в спортклубе «5 элемент», принадлежащий Порошенко, сотрудники ГБР и СБУ провели обыски. Они нашли специальные устройства, позволявшие шпионить за посетителями клуба.
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