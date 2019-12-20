Киев, , 14:24 — REGNUM Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) и СБУ проводят обыск в спортклубе «5 элемент», одним из совладельцев которого является экс-президент Украины Пётр Порошенко, сообщило 20 декабря издание Liga.net.

Как сообщили в ГБР, обыски проводятся в связи с делом о продаже Порошенко завода «Ленинская кузница» (переименована в кузницу на Рыбацком).

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Как сообщило ИА REGNUM, ранее глава ГБР Роман Труба рассказал, что Порошенко является фигурантом уже 15 уголовных дел.

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