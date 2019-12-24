Лондон, , 14:09 — REGNUM Супруг королевы Великобритании Филипп вышел из больницы, об этом 24 декабря сообщает Reuters.

98-летний пациент лондонского госпиталя короля Эдуарда VII отправился в свое поместье, где встретит Рождество.

«Герцог Эдинбургский покинул госпиталь. Он благодарит всех, кто высказывал добрые пожелания о его скорейшем выздоровлении», — говорится в заявлении пресс-службы Букингемского дворца.

Напомним, ранее представители королевской семьи сообщили о том, что принц Филипп был помещен в больницу в мерах предосторожности, отвергая тем самым слухи о его болезни.

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