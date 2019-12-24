Анкара, , 12:27 — REGNUM Прокуратура Турции выдала ордера на арест 30 человек, подозреваемых в связях с ФЕТО, об этом 24 декабря сообщает Anadolu Ajansi.

Отмечается, что 23 человека из списка подозреваемых были представителями вооруженных сил страны.

ФЕТО считается в Турции террористической организацией, и ее деятельность на территории государства запрещена. Ее лидер религиозный проповедник Фетхуллах Гюлен обвиняется в попытке государственного переворота.

Как передавало ИА REGNUM, в июле 2016 года в Турции произошла попытка военного переворота, при подавлении которого погиб 251 человек, 2 тыс. 200 человек получили ранения. Гюлен отверг обвинения в свой адрес, осудив путч.

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