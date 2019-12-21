21 декабря 2019 | Время чтения 4 мин

Нетрудно разобраться в том, что происходит на самом деле. Демократы запустили процесс импичмента, задействовав его в качестве еще одного политического инструмента против своего оппонента, которого они не могут победить

Максим Исаев, , 12:24 — REGNUM «Я обеспокоен тем, что, если мы не объявим импичмент президенту, то он будет переизбран», — заявил весной 2019 года представитель Демократической партии от штата Техас Эл Грин, объясняя причину своей поддержки импичмента президента США Дональда Трампа. Данное заявление Грина прозвучало задолго до телефонных переговоров между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским, которые легли в основу нынешней саги. Учитывая все достижения Белого дома, легко понять, почему так много демократов солидарны с мнением Грина, пишет политический обозреватель Дженни Бет Мартин в статье для издания The Hill.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

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Начнем с состояния экономики. В 1980 году Рональд Рейган, будучи кандидатом в президенты США от Республиканской партии, в ходе дебатов с тогдашним президентом США демократом Джимми Картером предложил избирателям ответить на несколько вопросов, прежде чем они отдадут свой голос: «Сейчас вам живется лучше, чем четыре года назад? Вы можете позволить себе больше покупок в магазинах, чем четыре года назад? Уровень безработицы в стране стал меньше или больше, чем четыре года назад?». Рейган хорошо понимал то, что, когда речь заходит о решающих факторах при опросах, для многих избирателей на первом месте будет стоять экономическая ситуация в стране.

Супермаркет

С тех пор как Трамп вступил в должность, его администрация создала более семи миллионов новых рабочих мест. Безработица снизилась с 4,8% до 3,5%, при этом безработица среди афроамериканцев и испаноговорящих жителей страны достигла исторического минимума. В отличие от эпохи бывшего президента США Барака Обамы, численность рабочей силы при администрации Трампа постоянно росла, а не сокращалась. Сейчас работает больше американцев, чем когда-либо прежде. Даже в условиях низкого уровня безработицы, вакансий до сих пор больше, чем потенциальных работников, которые могли бы их занять.

Учитывая то, что ни один президент США, претендующий на переизбрание в послевоенную эпоху, ни разу не проиграл при уровне безработицы менее 7,4%, то рекорд, который Трамп установил на рынке труда, превращает его в грозного соперника. Однако создание рабочих мест и рост рынка труда — это не единственные показатели экономического успеха. Темпы роста ВВП увеличились с 2% в эпоху Обамы до 2,5%.

Более того, Трамп подписал закон о снижении налогов и закон о рабочих местах два года назад. Несмотря на то, что демократы высмеяли решение Трампа, исследования показывают, что среднестатистическая семья из четырех человек, чей годовой доход составляет около $73 тыс., благодаря сокращению федеральных налогов смогла сэкономить более $2 тыс. Конечно, для элиты из Демократической партии это небольшая сумма, которая немногим больше их ежегодного счета за кофе, но для среднестатистической семьи, проживающей в центральной части страны, данная сумма — это почти 60-процентное снижение федерального подоходного налога.

С момента избрания Трампа индекс Dow Jones Industrial Average вырос более чем на 50% и превысил 28 тыс. пунктов. Индекс S&P 500 вырос более чем на 50% до более чем 3 тыс. 200 пунктов. Индекс Nasdaq Composite вырос более чем на 70% до более чем 8 тыс. 800 пунктов.

Американские флаги на Уолл-стрит

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Таким образом, ответ на вопрос, поставленный Рейганом, прост и очевиден. Именно это и беспокоит демократов, которые знают, что им нечего предложить американцам, чтобы победить Трампа. Нетрудно разобраться в том, что происходит на самом деле. Демократы запустили процесс импичмента, задействовав его в качестве еще одного политического инструмента против своего оппонента, которого они не могут победить.

Отцы-основатели не для этого установили процедуру импичмента. Действительно, они боялись того, что одна из сторон, контролирующая Палату представителей Конгресса США, может использовать процедуру импичмента против президента, представляющего другую партию. Но хорошая новость заключается в том, что американцы все хорошо понимают, на это указывают опросы. Импичмент просто подыгрывает кампании Трампа по переизбранию. Когда вопрос об импичменте перейдет в Сенат, усилия демократов потерпят неудачу, а Трамп будет оправдан.