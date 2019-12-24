Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Власти Петербурга подготовили обширный план мероприятий к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент ИА REGNUM. План представил председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков на заседании городского правительства во вторник, 24 декабря.

Проезд ретроавтомобилей по Невскому проспекту в День Победы Дарья Драй © ИА REGNUM

«На сегодняшний день в город поступают дополнительные инициативы, думаю, мы найдем возможность включать либо помогать организовать те мероприятия, которые проводят общественные организации», — заметил при этом Ржаненков.

Всего в план празднования попали более 150 различных мероприятий, включая культурно-просветительские, научно-исторические и памятно-мемориальные. Основные пройдут 8 и 9 мая.

Так, 8 мая в 11:00 состоится официальная торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище. В 15:00 начнется праздничный концерт, посвященный 75-летию Победы, в БКЗ «Октябрьский».

9 мая в 10:00 начнется военный парад Санкт-Петербургского территориального гарнизона Западного военного округа на Дворцовой площади. В 14:30 ветераны Великой Отечественной войны совершат торжественный проезд на ретро-автомобилях по Невскому проспекту от площади Восстания до Дворцовой площади. В 15:30 по Невскому проспекту стартует «Бессмертный полк».

В 16:00 начнется праздничный концерт на Дворцовой площади. Салют запланирован на 22:00. Кроме того, факелы на Ростральных колоннах будут гореть в этот день с 9:00 до 12:00 и с 17:00 до 23:00.

«Помимо этого, в каждом районе пройдут мероприятия, связанные с этой датой. Особенно хочется отметить блок, связанный с патриотическим воспитанием молодежи. Этому уделено особое внимание комитетами по образованию, молодежной политике, физкультуры и спорта, районными администрациями», — добавил Ржаненков.