Нур-Султан, , 08:40 — REGNUM Стратегия США по Туркестану может быть представлена в рамках официального визита в Нур-Султан государственного секретаря США Майка Помпео. Об этом 24 декабря заявил журналистам министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«В первую очередь мы ожидаем, что будет представлена стратегия США по Центральной Азии», — сказал глава МИД. По его словам, Вашингтон впервые представит подобный документ. Кроме того, стороны намерены рассмотреть все вопросы сотрудничества между двумя странами.

Как сообщало ИА REGNUM, 12−13 декабря глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди посетил с официальным визитом США. В рамках поездки была достигнута договоренность о визите госсекретаря Майка Помпео в Нур-Султан в начале 2020 года.

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