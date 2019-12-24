Москва, 24 декабря 2019, 05:58 — REGNUM Сталин стал инструментом развала Советского Союза и потом фигурой преклонения для народа, осознавшего весь трагизм этого развала и лицемерие разваливавших, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отметил, что масштаб репрессий Сталина, при том, что репрессии — это всегда трагедия, завышены с целью демонизации личности Сталина, при том, что тот же кумир демократов и либералов чилийский диктатор Аугусто Пиночет уничтожил больший процент населения своей страны, если сравнивать со Сталиным.
Он также добавил, что в этой ситуации волны исторической дискредитации Сталина фактически лишили возможности обсуждать Сталина как историческую фигуру, в связи с чем сталиноведение как наука только зарождается сегодня. Но уже безо всякого глубинного исследования, уже сегодня видно, что он — фигура беспрецедентная в истории, а то, что он сделал, не делал ранее никто и никогда в мире.
Напомним, что 21 декабря 2019 года исполнилось 140 лет со дня рождения великого исторического деятеля Иосифа Сталина — фигуры ключевой для новейшей истории нашей страны и мира. Масштаб его личности настолько высок, что ею начали спекулировать сразу же после его смерти и продолжают это делать по сей день. Через демонизацию Сталина осуществлялась Перестройка, которая фактически таким образом ставила запрет на мобилизационные инструменты развития страны с последующим сбросом очерненного советского наследия.
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