Москва, , 05:58 — REGNUM Сталин стал инструментом развала Советского Союза и потом фигурой преклонения для народа, осознавшего весь трагизм этого развала и лицемерие разваливавших, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Кургинян отметил, что масштаб репрессий Сталина, при том, что репрессии — это всегда трагедия, завышены с целью демонизации личности Сталина, при том, что тот же кумир демократов и либералов чилийский диктатор Аугусто Пиночет уничтожил больший процент населения своей страны, если сравнивать со Сталиным.

«Первая часть сталинского мифа заключается в том, что Сталин стал инструментом развала Советского Союза и демонтажа советского образа жизни, и этого народ простить не может. Народ помнит, кто и зачем демонизировал Сталина, и эта память историческая осталась за эти тридцать лет, она носит сильный характер: «Ах это вы рассказываете, какой он плохой, значит, он хороший»», — заявил Кургинян.

Он также добавил, что в этой ситуации волны исторической дискредитации Сталина фактически лишили возможности обсуждать Сталина как историческую фигуру, в связи с чем сталиноведение как наука только зарождается сегодня. Но уже безо всякого глубинного исследования, уже сегодня видно, что он — фигура беспрецедентная в истории, а то, что он сделал, не делал ранее никто и никогда в мире.

«Никто никогда за этот срок не выводил страну с шестого места на второе, никто никогда не выигрывал такие войны фактически в одиночестве, никто за такие сроки не подымал послевоенное хозяйство и так далее… Человек этот был, безусловно, талантливый — талантливый поэт, талантливый мыслитель», — продолжил эксперт.

Напомним, что 21 декабря 2019 года исполнилось 140 лет со дня рождения великого исторического деятеля Иосифа Сталина — фигуры ключевой для новейшей истории нашей страны и мира. Масштаб его личности настолько высок, что ею начали спекулировать сразу же после его смерти и продолжают это делать по сей день. Через демонизацию Сталина осуществлялась Перестройка, которая фактически таким образом ставила запрет на мобилизационные инструменты развития страны с последующим сбросом очерненного советского наследия.

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