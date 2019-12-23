Нур-Султан, , 13:15 — REGNUM Около 9 млрд тенге ($23,5 млн) выделено на участие Казахстана вы выставке EXPO-2020 в Дубае. Об этом 23 декабря заявил министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов, сообщает издание Tengrinews.kz.

По его словам, средства направлены на подготовку казахстанского павильона в Дубае. Министр отметил, что после проведения международной выставки павильон будет демонтирован и привезен в Казахстан.

Султанов добавил, что в ОАЭ будут представлены достижения Казахстана в сфере цифровизации, космоса, транспорта, туризма, а также продемонстрирован инвестиционный потенциал страны.

Напомним, с 20 октября 2020 года по 10 апреля 2021 года в Дубае пройдет выставка «EXPO 2020 Дубай» на тему «Объединяя умы — создавая будущее». Власти Казахстана рассчитывают, что казахстанский павильон посетят 2 млн человек.

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