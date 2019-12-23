Москва, 23 декабря 2019, 12:16 — REGNUM Несуверенность Европы подталкивает современную Россию в противоположную сторону от курса объединения с Европой, который исповедовался последние 40 лет элитами нашей страны, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».
По словам Кургиняна, еще в 1993 году помощник бывшего канцлера Германии Гельмута Коля говорил, что Европа и Россия объединятся вместе и дадут отпор Соединённым Штатам. И вся позднесоветская и постсоветская элита ждала, что Европа суверенна, а посему возможно вхождение в нее России. Однако, на сегодняшний день стала очевидной для всех фундаментальная несуверенность Европы.
Сейчас же, отметил эксперт, стало очевидным даже для элиты России, что Европа несуверенна, что самим этим фактом раскручивает русскую стратегию в противоположную сторону от тех целей, которые преследовались последние сорок лет, начиная с Андропова. Напомним, что лидер движения очень подробно в своих работах разобрал причины распада Советского Союза и ту роль, которые в нем сыграли советские же спецлужбы.