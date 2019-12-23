Москва, , 12:16 — REGNUM Несуверенность Европы подталкивает современную Россию в противоположную сторону от курса объединения с Европой, который исповедовался последние 40 лет элитами нашей страны, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

По словам Кургиняна, еще в 1993 году помощник бывшего канцлера Германии Гельмута Коля говорил, что Европа и Россия объединятся вместе и дадут отпор Соединённым Штатам. И вся позднесоветская и постсоветская элита ждала, что Европа суверенна, а посему возможно вхождение в нее России. Однако, на сегодняшний день стала очевидной для всех фундаментальная несуверенность Европы.

«Этот курс России на альянс с Европой и Германией, в частности, ему 40 лет! Мне очень не хватает Владимира Александровича Крючкова, с которым мы были в очень близких отношениях, советником моим был долгие годы… Он говорил, что в 1979 году, когда было принято решение об объединении ГДР и ФРГ он пришел домой и сказал своей жене: «Может быть меня убьют, потому что я выступил против». Я его спросил: «Может быть в 89-м?», а он ответил: «Нет, в 79-м!». В 1979 году Андропов уже продавил внутренне это объединение, сказал мне Крючков. Из него лишнего слова клещами не вытянешь. И уже эти газопроводы знаменитые, это все шло на этот альянс, все на это надеялись», — заявил Кургинян, добавив, что вся русская политика, вся подоплека Перестройки и развала Советского Союза крутились вокруг идеи объединения с Европой.

Сейчас же, отметил эксперт, стало очевидным даже для элиты России, что Европа несуверенна, что самим этим фактом раскручивает русскую стратегию в противоположную сторону от тех целей, которые преследовались последние сорок лет, начиная с Андропова. Напомним, что лидер движения очень подробно в своих работах разобрал причины распада Советского Союза и ту роль, которые в нем сыграли советские же спецлужбы.