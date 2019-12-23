Москва, , 12:13 — REGNUM Санкции против строительства трубопровода «Северный поток — 2» показали, что работа американской дипломатии направлена на устрашение оппонента. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил 23 декабря, выступая на «правительственном часе» в Совете Федерации.

По его словам, США в очередной раз продемонстрировали, что их дипломатия сводится прежде всего к устрашению разными методами — санкциями, ультиматумами, угрозами. Ближайших союзников Вашингтон наказывает за попытку решения своих экономических проблем и задач, связанных с энергетической безопасностью.

«Я думаю, что ни одна страна в мире уже не должна сомневаться, что если что-то им обещают США, то их бросят в любой момент», — заключил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря начали действовать санкции США в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». На фоне санкций швейцарская компания Allseas, укладывавшая трубы на датском участке «Северного потока — 2», объявила о приостановке работ.

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