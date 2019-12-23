Канберра, , 11:21 — REGNUM Из-за частого использования смартфона у детей в Азии ухудшается зрение, сообщает Sindonews.

Эксперты говорят, что каждый пятый ребенок в Азии может испытывать нарушение зрения, приводящее к слепоте.

Профессор Йен Морган из Австралийского национального университета заявил, что среднее число детей с близорукостью в Азии составляет около 20−30%, почти столько же, сколько в Европе.

Согласно исследованиям, распространенность близорукости наиболее высока в Сингапуре, Китае, Японии и Южной Корее. Известно, что 80% детей в Сингапуре страдают от близорукости, 31% — в Китае, 41% — в Малайзии, 64,6% — в Южной Корее и 25,6% — в Японии.

«Мы подозреваем, что распространение нарушений зрения связано с привычками детей, которые находятся слишком близко к экрану при использовании смартфона или при чтении книги», — говорится в сообщении министерства здравоохранения Японии.

Издание отмечает, что большинство детей в Японии любят играть в мобильные игры, 41% среди мальчиков и 32% среди девочек.

Китайское правительство надеется, что число близоруких людей будет ниже 38% среди детей начальной школы, 60% среди детей средней школы.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным исследований Роспотребнадзора, за время обучения в школе близорукость приобретают от 30% до 50% учащихся.

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