Нью-Дели, , 06:41 — REGNUM Число жертв среди митингующих в Индии по результатам воскресных протестных акций увеличилось до 26 человек, сообщает 22 декабря агентство Anadolu.

Очередной виток жестких протестов в связи со спорным законопроектом о гражданстве вспыхнули в Индии на выходных 21−22 декабря. В результате число погибших в столкновениях с полицией достигло 26 человек.

Только 21 декабря в штате с большинством мусульман Уттар-Прадеш, являющимся центром протестных акций, погибло по меньшей мере девять человек. По словам представителя полиции штата Правина Кумара, большинство жертв — это молодые люди.

«Некоторые из них умерли от пулевых ранений, но эти травмы не из-за огня полиции. Полиция использовала только слезоточивый газ, чтобы отпугнуть волнующуюся толпу», — заявил полицейский.

Напомним, волнения в Индии начались после внесения изменений в законе о гражданстве, допускающих предоставления гражданства беженцам из Пакистана, Афганистана и Бангладеш, если они являются индусами, сикхами, джайнами или христианами. Индийское гражданство невозможно будет получить беженцам-индусам.