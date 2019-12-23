Каракас, , 02:08 — REGNUM Один военнослужащий погиб в результате нападения сил оппозиции на воинскую часть. Об этом сообщил министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес на своей странице в Twitter.

«Сегодня рано утром было совершено нападение на воинскую часть на юге страны», — говорится в сообщении.

По его словам, напавшие связаны с экстремистскими силами оппозиции. В настоящий момент задержанные дают показания. Один военнослужащий погиб отражая «террористическую атаку».

Напомним, 16 декабря президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что армия готова к защите Родины на 1000%.

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