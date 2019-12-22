Лондон, , 17:55 — REGNUM Какую пользу может принести членство Грузии в Евросоюзе (ЕС) рассказал грузинский министр иностранных дел Давид Залкалиани британскому изданию «Emerging Europe» в интервью, опубликованном 21 декабря.

«Мы можем внести свой вклад на нескольких уровнях, например, через наше геополитическое положение, которое становится все более важным как для Европы, так и для Азии. Это, вместе с наиболее благоприятной для бизнеса и либеральной экономической средой в регионе, делает нас отличным партнером для Европейского Союза», — заявил Залкалиани.

Глава дипломатического ведомства также рассказал о роли правящей партии «Грузинская мечта» в сближении Грузии с Европой, и заявил, что начало официальных переговоров о членстве его страны в Евросоюзе позволило бы консолидировать грузинское общество.

«Начало переговоров по Соглашению об ассоциации было первой целью, к которой стремились правительство, оппозиция, гражданское общество. Это было достигнуто, и у нас была еще одна цель — безвизовое передвижение. Это тоже было достигнуто. Сейчас нам нужна еще одна конечная цель. Наличие такой цели помогает вновь консолидировать наше общество, а также мотивировать правительство к ускорению процесса реформ. Выражение готовности начать переговоры о членстве было бы именно такой целью», — предположил министр.

Напомним, впервые о курсе на членство в ЕС официально заявил в 2006 году тогдашний президент Грузии Михаил Саакашвили.

Стоит также отметить, что в октябре Франция наложила вето на переговоры с Северной Македонией и Албанией о членстве в ЕС. Данные страны являются официальными кандидатами на вступление в Евросоюз. Грузия такого статуса до сих пор не получила.