Москва, , 11:25 — REGNUM Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов рассказал, как происходит индексация пенсий тех граждан, которые продолжили свои трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста, а через какое-то время уволились. Об этом Дроздов рассказал в интервью «Российской газете».

Дроздов отметил, что средняя заработная плата работающих пенсионеров находится на среднем по стране уровне в 40 тысяч рублей. такие данные выдает специальный мониторинг, пояснил глава ПФР.

«Это — дополнительный доход, которого нет у неработающих пенсионеров», — считает Дроздов.

Также он напомнил, что с 2016 года пенсии работающих пенсионеров индексируются только после того, как они уволились. Дроздов раскрыл механизм того, как именно это делается.

По его словам, после увольнения количество накопленных гражданином индивидуальных пенсионных коэффициентов умножается на их актуальную стоимость, которую устанавливает правительство. К примеру, в 2020 году она составит 93 рубля. К полученной сумме прибавляется актуальный размер фиксированной выплаты. В 2020 году — это 5686,25 рубля. Таким образом и производится перерасчет пенсии.

К примеру, гражданин достиг пенсионного возраста в 2015 году, но работать он перестал в конце 2019 года. Соответственно, все то время, что он работал, ему выплачивалась пенсия без индексации, которая при 120 индивидуальных пенсионных коэффициентах составляла 12 958,79 рубля (71,41 руб. х 120 + 4 383,59 руб.). А вот с первого января 2020 года ему будет произведен перерасчет и его пенсия составит 16 846,25 рубля (93 руб. х 120 + 5 686,25 руб.).

Самое интересное тут то, что если через какое-то время данный гипотетический пенсионер вновь устроится на работу, проведенная индексация отменены не будет.