Вашингтон, , 07:50 — REGNUM Администрация президента США Дональда Трампа смогла блокировать выделение срочной военной помощи Украине. Об этом пишет центральная американская газета Washington Postсо ссылкой на представителей Конгресса и администрации президента.

В Белом доме смогли добиться от демократов в Конгрессе отказа от жесткой формулировки, которая предполагала выделение срочной военной помощи Украине. В администрации заявили, что Трамп угрожал наложить президентские вето и демократам пришлось отступить.

Речь идет о том, что президент Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет США на будущий год. Бюджет составил баснословные $738 млрд. В бюджете есть статьи под название «противодействие России», санкции против газопровода «Северный поток — 2», а также военная помощь Украине.

В вопросе выделения военной помощи Украине Белый дом занял жесткую позицию. Если бы была принята исходная формулировка, то в течение 45 с момента подписания бюджета Украине должно было быть выделено $200 млн.

В итоге от этой формулировки отказались.