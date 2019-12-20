Москва, , 22:18 — REGNUM Очередной саммит БРИКС пройдет в Санкт-Петербурге в двадцатых числах июля 2020 года. Об этом сказал 20 декабря заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Встреча лидеров пройдет в третьей декаде июля в Санкт-Петербурге», — сказал Рябков на встрече дискуссионного клуба «Валдай».

Напомним, Россия будет председательствовать в БРИКС в 2020 году.

В ходе саммита БРИКС в Бразилии в ноябре 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что к саммиту БРИКС в Санкт-Петербурге будет подготовлена обширная программа мероприятий. Многие из них будут посвящены экономическому сотрудничеству.

Путин пригласил принять в них участие официальных представителей и деловые круги государств — участников БРИКС.

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