Москва, , 18:54 — REGNUM То, что Киев позволяет себе совершенно противоречивые заявления, объясняется тем, что Украина — это несостоявшееся государство, считает профессор МГИМО Андраник Мигранян. Об этом он заявил 20 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Дело в том, что для Украины не Европа является главным спонсором и патроном, а США, — сказал Мигранян. — Так как Украина — несостоявшееся государство, звучат совершенно противоречивые и разные заявления. Потому что если Россия — агрессор и если территория Украины оккупирована, то тогда почему Киев не объявляет войну, не закрывает посольства. Это говорит о том, что они сами себя не уважают и ставят в идиотское положение. Это приводит к мысли, что этих людей всерьёз нельзя рассматривать. И европейцы это понимают».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский после саммита в Париже заявил, что сознательно не использует в отношении России слово «агрессор».