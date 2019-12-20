Москва, , 17:59 — REGNUM Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предостерегла от дополнительных санкций в сфере борьбы с насилием в семье.

«И в уголовном, и в административном кодексе достаточно мер наказания для тех, кто совершает те или иные преступления. Поэтому никаких изменений в настоящее время в это законодательство вносить не нужно», — сказала Матвиенко в эфире телеканала «Россия 24»

Спикер Совфеда отметила, что парламентарии проанализировали действующее законодательство.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Совфед опубликовал законопроект о профилактике домашнего насилия. Под проектом закона о профилактике домашнего насилия было оставлено около 10,5 тыс. комментариев. Срок приёма отзывов истекает 15 декабря.

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