* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 17:50 — REGNUM Мирные переговоры в рамках межафганского урегулирования начнутся только после подписания договора о выводе военных контингентов США с территории Афганистана, заявил 20 декабря представитель руководства движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сухейль Шахин на своей странице в «Твиттере».

"Межафганские переговоры начнутся только после подписания договора о выводе войск США. Эти переговоры охватят все аспекты афганской повестки дня, и мы регулярно будем сообщать СМИ о нашей позиции», — написал Шахин.

В США и в Кабуле это заявление пока оставили без комментариев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил о «плодотворной» поездке в Кабул.

Напомним, поездка Халилзада состоялась во время перерыва в переговорах США с делегацией «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Дохе.

*Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ

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