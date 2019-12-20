Москва, , 16:35 — REGNUM Министры иностранных дел России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич на переговорах в Москве 20 декабря обсудили развитие отношений двух стран и вопросы международной повестки. Об этом сообщает пресс-служба МИД России.

В частности, как отмечается, «обстоятельно проанализированы вопросы развития двусторонних отношений с акцентом на углублении стратегического партнерства между Россией и Сербией, реализации договорённостей, достигнутых в ходе контактов на высшем и высоком уровне в текущем году».

Также подробно обсуждалась ситуация в косовском урегулировании. Лавров и Дачич подчеркнули важность «тесной координации на данном направлении с опорой на резолюцию 1244 СБ ООН и международное право», информирует пресс-служба.

Кроме этого, главы МИД двух стран обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, подчеркнув «обоюдную нацеленность на формирование в Балканском регионе атмосферы стабильности и добрососедства».

Ивица Дачич прибыл в Москву для консультаций с сопредседателем Межправительственного российско-сербского комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, вице-премьером Юрием Борисовым.