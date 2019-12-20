Санкт-Петербург, , 15:59 — REGNUM Президент России Владимир Путин рассчитывает, что сегодняшняя работа саммита глав — участник стран Евразийского экономического союза, который проходит в Санкт-Петербурге, будет конструктивной, предпраздничной и встреча пройдёт «с хорошим настроением». Об этом глава государства заявил 20 декабря, открывая встречу «пятёрки».

Российский лидер подчеркнул, что задача ЕАЭС заключается в том, чтобы «двигаться дальше и как можно более основательно, как можно быстрее в направлении реализации всех планов», пишет ТАСС. При этом Путин отметил наличие ряда вопросов, которые требуют решения.

«Это связано с различного рода ограничениями, изъятиями, — пояснил глава государства. — Мы постепенно, но двигаемся в направлении снятия этих ограничений по мере готовности стран к тем или иным шагам».

Как сообщало ИА REGNUM, планируется, что в ходе сегодняшнего саммита главы стран — участниц ЕАЭС подведут итоги работы Евразийской экономической комиссии за четыре год и согласуют кандидатуры нового председателя и членов коллегии ЕЭК. Также в ходе заседания будет намечены направления дальнейшего углубления сотрудничества стран ЕАЭС.