Лондон, , 14:08 — REGNUM Британский закон об измене, принятый в 1351 году, должен быть пересмотрен ради наказания тех, кто передаёт государственные секреты «враждебным странам». Так считает правительство Великобритании, сообщает 20 декабря газета The Times со ссылкой на источники.

Инициаторы изменений средневекового закона указывают на сегодняшние реалии и обеспокоенность действиями России и Китая в западных странах. Поправки должны наделить спецслужбы юридическими полномочиями, нужными для противодействия «растущей угрозе враждебных государств».

В числе прочего предложено регистрировать всех иностранных агентов на территории страны, как это делается в США и Австралии. Кроме того, британская внешняя разведка МI-6 может получить возможность применять новые меры за рубежом.

Отмечено, что инициатива воплощает в жизнь обязательства, которые взяла на себя экс-премьер-министр Тереза Мэй после атаки в Солсбери по части борьбы с угрозами со стороны враждебных государств.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Великобритании считают российские власти причастными к инциденту 2018 года, когда бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, был якобы отравлен сильным ядом вместе со своей дочерью Юлией.

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