Киев, 20 декабря 2019, 13:54 — REGNUM За последние пять лет суд приговорил к тюремному заключению 359 участников карательной операции против Донбасса, заявил главный военный прокурор Украины Виктор Чумак 20 декабря в интервью «РБК-Украина».
По его словам, за это время также были осуждены 9,7 тыс. военнослужащих, из которых к тюремным срокам приговорили 1,7 тыс. человек.
Чиновник заявил, что не видит тенденции в объявлении подозрений участникам войны в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее политический эксперт Владимир Чемерис заявил, что абсолютно все резонансные убийства за последние пять лет совершили «ветераны» и «добровольцы», участвовавшие в войне в Донбассе. Они также продолжают безнаказанно совершать преступления, нападая на журналистов и работников судов.
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