Москва, , 15:10 — REGNUM Министерство экономического развития в лице его заместителя Оксаны Тарасенко заявило о своем намеренье создать департамент по искусственному интеллекту (ИИ) на базе департамента стратегического развития и инноваций во главе с Павлом Христенко.

Департамент будет решать лишь «актуальные темы», какие именно — Оксана Тарасенко не уточнила. Вопросы цифровой экономики и одноименную национальную программу до настоящего момента курировало Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Однако на днях приоритеты поменялись, была оценена важность искусственного интеллекта для экономики России, и это привело к замене ответственного министерства.

Помимо департамента по искусственному интеллекту в России на высшем уровне этой стратегией занимается правительственная подкомиссия по развитию ИИ, а также региональные министры цифрового развития и связи (на данный момент точно известно, что такие должности существуют в Алтайском крае, Новосибирской, Оренбургской и Сахалинской областях).

Чуть больше двух месяцев назад президент России Владимир Путин утвердил Национальную стратегию развития искусственного интеллекта до 2030 года, обязав правительство РФ до 15 декабря 2019 года разработать и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект». 2 декабря 2019 года текст проекта был одобрен подкомиссией по развитию искусственного интеллекта правительства РФ.

На сегодняшний день никаких следов того, что Федеральный проект был рассмотрен и утвержден, на официальных сайтах Кремля и правительства РФ и в российских информационных агентствах не обнаружено.

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