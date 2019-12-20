Киев, , 11:28 — REGNUM Заявления главы правительства Украины Алексея Гончарука о сокращении бюджетных расходов говорит о его непрофессионализме, заявил экономист Игорь Гарбарук 19 декабря в эфире телеканала NewsOne.

«По информации Счётной палаты… по итогам 11 месяцев бюджет недополучил по доходам 51 млрд гривен», — рассказал он.

Экономист отметил, что с учётом коррекции доходной части бюджета, речь идёт о недополучении более 60 млрд гривен.

Гарбарук сообщил, что основными причинами этой ситуации стало укрепление курса гривны относительно доллара, а также провал приватизации госимущества.

Эксперт рассказал, что правительство Украины строит финансовую пирамиду в облигациях внутреннего займа:

«В Украину закачиваются дешёвые доллары, обмениваются на гривны и, фактически на курсовой разнице, плюс тот процент, который предлагает Минфин, иностранные спекулянты зарабатывают порядка 20−25% прибыли».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины потребовал от министра финансов Оксаны Маркаровой остановить финансирование государственных расходов, кроме защищённых статей бюджета. По разным данным, причиной такого решения стала «дыра» в бюджете страны в размере $3 млрд.

Читайте также: В бюджете Украины образовалась «дырка» около $3 млрд — депутат Рады