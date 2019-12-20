Киев, 20 декабря 2019, 11:28 — REGNUM Заявления главы правительства Украины Алексея Гончарука о сокращении бюджетных расходов говорит о его непрофессионализме, заявил экономист Игорь Гарбарук 19 декабря в эфире телеканала NewsOne.
Экономист отметил, что с учётом коррекции доходной части бюджета, речь идёт о недополучении более 60 млрд гривен.
Гарбарук сообщил, что основными причинами этой ситуации стало укрепление курса гривны относительно доллара, а также провал приватизации госимущества.
Эксперт рассказал, что правительство Украины строит финансовую пирамиду в облигациях внутреннего займа:
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины потребовал от министра финансов Оксаны Маркаровой остановить финансирование государственных расходов, кроме защищённых статей бюджета. По разным данным, причиной такого решения стала «дыра» в бюджете страны в размере $3 млрд.
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