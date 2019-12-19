Киев, , 10:37 — REGNUM У правительства Украины возникли финансовые трудности, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Иван Крулько 18 декабря в эфире телеканала NewsOne.

Эту информацию подтвердил мэр Днепропетровска (переименован в Днепр) Борис Филатов, опубликовав соответствующее распоряжение правительства Украины 19 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Согласно документу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством любых программ, кроме защищённых статей бюджета.

«По всей стране остановлены сотни строек: больницы, школы, детские сады, которые местное самоуправление делало совместно с госбюджетом или за его счёт», — прокомментировал документ Филатов.

По его словам, подобные меры вводятся, когда государственный бюджет не может выполнить все обязательства.

«Причина такого решения — «дырка» в бюджете 70 млрд гривен. Этот кабмин не знает, каким образом эту «дырку» закрыть», — рассказал Иван Крулько.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что через три года Украина станет независимой от МВФ, поскольку у неё будет «абсолютно другой тип экономики».

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