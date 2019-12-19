Киев, 19 декабря 2019, 10:37 — REGNUM У правительства Украины возникли финансовые трудности, сообщил депутат Верховной рады от фракции «Батькивщина» Иван Крулько 18 декабря в эфире телеканала NewsOne.
Эту информацию подтвердил мэр Днепропетровска (переименован в Днепр) Борис Филатов, опубликовав соответствующее распоряжение правительства Украины 19 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.
Согласно документу, премьер-министр Украины Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой прекратить финансирование Госказначейством любых программ, кроме защищённых статей бюджета.
По его словам, подобные меры вводятся, когда государственный бюджет не может выполнить все обязательства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр финансов Украины Оксана Маркарова заявила, что через три года Украина станет независимой от МВФ, поскольку у неё будет «абсолютно другой тип экономики».
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