Нур-Султан, , 11:10 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предостерег от кампанейщины и легковесности в вопросе реформирования казахского языка. Об этом глава государства заявил 20 декабря во время заседания национального совета общественного доверия, сообщает агентство «Казинформ».

Он подчеркнул, что власти не должны допускать спешки в вопросе реформирования языка, так как все три предложенные варианта алфавита оказались несовершенными. Токаев призвал применить научный подход к данной проблеме.

Президент добавил, что в стране необходимо провести модернизацию языка. «В таком судьбоносном для нации вопросе, кампанейщина и легковесность недопустима», — сказал президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря министр образования и науки Казахстана Асхат Аймагамбетов заявил, что введение латинского алфавита в школах республики будет отложено из-за необходимости его доработки.

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