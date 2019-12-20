Москва, , 09:47 — REGNUM На повестке дня встал вопрос идеологии России, поскольку само понятие патриотизма ничего сущностно не говорит о том, куда будет двигаться страна, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия-1».

"Я согласен, что идеология — это патриотизм, никаких вопросов нет. Вопрос — какой? И является ли, в сущности, патриотизм идеологией? Вопрос, какой патриотизм? Патриотизм Дании, патриотизм сверхдержавы, патриотизм в условиях всеобщего похолодания, патриотизм встраивания в мировые тренды, патриотизм противопоставления этим трендам других трендов, собственных. О каком патриотизме мы ведем речь и что, в сущности, представляет из себя та стратегическая ситуация, которую мы не хотим признать. А мы не хотим ее признать», — заявил Кургинян.

По его словам, саму ситуацию «русского одиночества» Россия уже де-факто давно признала: СМИ на разных каналах изобличают Запад так, как этого не делали при Брежневе, но стратегического признания этой ситуации нет, поскольку элиты только и ждут, пока в Европе кто-нибудь что-нибудь хорошее скажет в адрес России, не понимая, что стратегической ситуации эти высказывания не меняют. К сожалению, ничего по этому поводу на ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина сказано не было.

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