Ла-Пас, , 06:59 — REGNUM Планы о переименовании всех стадионов и других спортивные объектов, носящих имя бывшего президента Боливии Эво Моралеса, рассматривает переходное правительство республики. Об этом 20 декабря заявил боливийский министр спорта Мильтон Наварро в эфире телеканала Bolivia TV.

Министр добавил, что власти уже списали около 500 медалей и 800 предметов спортивной формы, на которых было нанесено имя Моралеса.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 декабря прокуратура Боливии выписала ордер на арест Эво Моралеса, обвиненного новыми властями в терроризме и подстрекательстве к мятежу.

Читайте ранее в этом сюжете: Боливия попросит помощи Интерпола в аресте Эво Моралеса