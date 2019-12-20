Москва, , 05:03 — REGNUM В ходе большой пресс-конференции Владимира Путина по итогам 2019 года, которая прошла 19 декабря, представители региональных СМИ чаще, чем раньше, обращались к федеральным и даже международным темам, чем к чисто локальным, а сам глава государства «явно стремился обращаться к резонансным проблемам», поделился в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM своим наблюдением ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

«Подчас такой подход вызывал недовольство среди пользователей соцсетей или даже других журналистов из соответствующих субъектов РФ («почему он или она представляют наш регион, а про наши специфические проблемы ничего не спросили?»)», — отметил эксперт, добавив, что «безусловно, обращение к чисто региональным сюжетам тоже было — перспективы строительства моста через Обь на Ямале и второй ветки метро в Екатеринбурге, ремонта Боткинской больницы в Санкт-Петербурге и проблем ветеранов на Кубани (последняя тема, кстати, была поднята не региональным журналистом, а федеральным экспертом)», но тем не менее, «чаще представители региональных СМИ, задавая свои вопросы, шли именно от частного к общему (например, как строительство моста через Волгу в Самарской области «отразится на межгосударственном сотрудничестве»)».

"Возможно, такие приоритеты и президента, и СМИ в ходе данной пресс-конференции связаны с ростом интереса общественности к внутриполитическим темам. Когда общественный интерес к внутриполитическим вопросам ограничен, федеральные мероприятия (от пресс-конференций президента до общенациональных избирательных кампаний) проходят с фрагментированной повесткой (обсуждение локальных и нишевых проблем). Для примера вспомним начальные этапы президентской кампании-2018. Когда интерес общества к внутренней политике растёт, начинается более активное формирование федеральной повестки — именно к ней чаще начинают апеллировать СМИ и политики регионального уровня, стремясь вписать в ее контекст свои локальные проблемы», — уточнил Нейжмаков.

Эксперт также отметил ещё одну деталь — «в ходе предыдущих больших пресс-конференций президента точку зрения оппозиции представляли, прежде всего, представители либеральных СМИ с либеральной повесткой», а «в этом году свой вопрос задала корреспондент «Красной линии» — проекта КПРФ».

"Вероятно, здесь главную роль сыграла именно географическая привязка — вопрос про Иркутск так или иначе должен был предполагать острые темы, а Владимир Путин явно стремился обращаться к резонансным проблемам. Но возможно, кроме этого, Кремль таким образом хочет продемонстрировать, что намерен работать с протестной средой и социальной повесткой», — резюмировал Михаил Нейжмаков.