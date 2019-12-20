Москва, 20 декабря 2019, 05:03 — REGNUM В ходе большой пресс-конференции Владимира Путина по итогам 2019 года, которая прошла 19 декабря, представители региональных СМИ чаще, чем раньше, обращались к федеральным и даже международным темам, чем к чисто локальным, а сам глава государства «явно стремился обращаться к резонансным проблемам», поделился в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM своим наблюдением ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.
«Подчас такой подход вызывал недовольство среди пользователей соцсетей или даже других журналистов из соответствующих субъектов РФ («почему он или она представляют наш регион, а про наши специфические проблемы ничего не спросили?»)», — отметил эксперт, добавив, что «безусловно, обращение к чисто региональным сюжетам тоже было — перспективы строительства моста через Обь на Ямале и второй ветки метро в Екатеринбурге, ремонта Боткинской больницы в Санкт-Петербурге и проблем ветеранов на Кубани (последняя тема, кстати, была поднята не региональным журналистом, а федеральным экспертом)», но тем не менее, «чаще представители региональных СМИ, задавая свои вопросы, шли именно от частного к общему (например, как строительство моста через Волгу в Самарской области «отразится на межгосударственном сотрудничестве»)».
Эксперт также отметил ещё одну деталь — «в ходе предыдущих больших пресс-конференций президента точку зрения оппозиции представляли, прежде всего, представители либеральных СМИ с либеральной повесткой», а «в этом году свой вопрос задала корреспондент «Красной линии» — проекта КПРФ».