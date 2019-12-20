Париж, , 03:08 — REGNUM Переговоры по намеченной во Франции пенсионной реформе между премьер-министром государства Эдуаром Филиппом и профсоюзами, несогласными с ее внедрением, завершись договоренностями по ряду направлений. Об этом глава французского правительства рассказал на пресс-конференции по итогам встречи.

Так, в результате переговоров стороны пришли к согласию по критериям сложности выполнения той или иной работы. Например, власти пообещали уменьшить количество часов ночной работы, которая необходима для начисления надбавки.

Участники встречи также договорились о внедрении системы постепенного выхода на пенсию для работников бюджетной сферы. Помимо этого, профсоюзы добились требования предоставить гарантии для людей, получающих минимальную заработную плату. Будущая пенсия для этой категории граждан составит не менее 85%, если у них будет соответствующий срок стажа.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале декабря Эдуар Филипп объявил о проведении пенсионной реформы во Франции. После этого по всей стране началась массовая забастовка, в которой принимают участие работники транспорта, полицейские, учителя и служащие других отраслей.

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