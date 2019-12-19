Дамаск, , 22:30 — REGNUM Российская военная полиция и турецкие военнослужащие провели совместное патрулирование зоны у сирийско-турецкой границы на территории сирийской провинции Хасака, сообщил 19 декабря на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

По его информации, совместное патрулирование было проведено по маршруту Дейруна-Ага — Атба — Хараб-Раш. При этом колонну патруля с воздуха прикрывали вертолёты российской армейской авиации.

Кроме того, российская военная полиция самостоятельно патрулировала маршрут Айн-Иса — Бадрами, Камышлы — Мабрук, Айн-Иса — Мабрука в провинции Хасака, и маршрут Аджами — мост через реку Евфрат, Кобани — Махмуди, Аджами — Мешерфа, Аджами — Мембидж в провинции Алеппо.

Воздушное патрулирование вертолёты российской армейской авиации осуществляли по маршрутам Камышлы — Кабур-Эль-Бид — Дейруна-Ага — Атба — Хараб-Раш — Али-Коз — Муси-Гора — Кейшка — Ладка — Бетерзан — Дейруна-Ага — Кабур-Эль-Бид — Камышлы и Квайрес — Метрас — Швайхан — Айн-Иса — Мишрака — Бир-Кантари — Бир-Хамид-Эль-Али — Квайрес.

Как сообщало ИА REGNUM, патрулирование этих зон осуществляется для обеспечения отвода курдских вооруженных формирований от границы с Турцией.

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