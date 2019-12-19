Москва, , 18:38 — REGNUM Очень важно, что на Большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучал приоритет «зелёной» повестки, считает председатель комитета Госдумы РФ по контролю и регламенту Ольга Савастьянова («Единая Россия»). Об этом она заявила 19 декабря в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.

«Мы с нашими коллегами бывали на самых разных встречах с президентом, но всегда неизменно было то, что он очень уважителен к собеседнику, очень глубоко владеет любым вопросом, не боится и не уходит от острых тем, — сказала Савастьянова. — Он очень честен. Его позиция не меняется в зависимости от перехода от одной аудитории к другой. Сегодня впервые прозвучал приоритет «зелёной» повестки — мусор, экология, климат — это очень важно. Президент также сказал и о том, что в РФ очень много проблем из-за того, что власть не выстраивает коммуникации с людьми. Что надо обсуждать, надо общаться и надо понимать, что люди хотят».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, президент России заявил, что гражданам России нужно объяснять, зачем нужны мусороперерабатывающие предприятия, и что если РФ будет пользоваться новейшими технологиями, то не возникнет никаких проблем.