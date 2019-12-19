Москва,
19 декабря 2019, 17:33 — REGNUM Не везде местные власти хотят вести прямой диалог о мусорной реформе с людьми. Об этом заявила заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), комментируя слова президента Владимира Путина о реализации мусорной реформы в России.
«Глава государства считает и призывает к тому, чтобы при реализации мусорной реформы необходимо вести прямой диалог с гражданами, важно обеспечить общественный контроль, чтобы избавиться от серых схем и криминала. Трудно не согласиться с такой точкой зрения. Безусловно, она абсолютно верна. К чему приводит отсутствие диалога с людьми нам всем показал проект «Шиес», — отметила Епифанова.
В тоже время, она обратила внимание на то, что не во всех регионах и не всегда местные власти придерживаются позиции лидера страны по данному острому вопросу для нашего государства.
«Уже давно, незаживающей, кровоточащей раной на теле региона является «суперсовременный и безвредный» проект по возведению «Экотехнопарка» для московского мусора на Шиесе в Архангельской области. По сути, приняв решение о реализации данного проекта, местные власти довели целый регион до грани социального бунта», — заметила парламентарий.
По ее словам, не только жители региона, но и контролирующие органы не видели проект планируемого «Экотехнопарка».
"Теперь уже не важно, то насколько проект технологичен, безопасен, о его реализации не может быть речи. Полтора года с людьми не велся нормальный конструктивный диалог. И если до января этого года местные жители еще были готовы к замене мусорозахоранения на мусороперерабортку, то сейчас они просто хотят забыть обо всем этом, как о страшном сне. На мой взгляд, Шиес — прочно войдёт в историю современной России, как точка перевернувшая сознание населения большей части страны. Но поскольку лес уже срублен, технологическая площадка сделана, было бы неплохо там создать производство эко-продукции из местных ресурсов: ягод, грибов, древесины, чисто воды, лекарственных трав. Под эко-маркой этой территории. Создать рабочие места и тогда название Шиес будет ассоциироваться не с грязью, а с чистотой», — подчеркнула вице-спикер Госдумы.