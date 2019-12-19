Москва, , 17:33 — REGNUM Не везде местные власти хотят вести прямой диалог о мусорной реформе с людьми. Об этом заявила заместитель председателя Государственной думы РФ Ольга Епифанова («Справедливая Россия»), комментируя слова президента Владимира Путина о реализации мусорной реформы в России.

«Глава государства считает и призывает к тому, чтобы при реализации мусорной реформы необходимо вести прямой диалог с гражданами, важно обеспечить общественный контроль, чтобы избавиться от серых схем и криминала. Трудно не согласиться с такой точкой зрения. Безусловно, она абсолютно верна. К чему приводит отсутствие диалога с людьми нам всем показал проект «Шиес», — отметила Епифанова.

В тоже время, она обратила внимание на то, что не во всех регионах и не всегда местные власти придерживаются позиции лидера страны по данному острому вопросу для нашего государства.

«Уже давно, незаживающей, кровоточащей раной на теле региона является «суперсовременный и безвредный» проект по возведению «Экотехнопарка» для московского мусора на Шиесе в Архангельской области. По сути, приняв решение о реализации данного проекта, местные власти довели целый регион до грани социального бунта», — заметила парламентарий.

По ее словам, не только жители региона, но и контролирующие органы не видели проект планируемого «Экотехнопарка».