Москва, , 17:33 — REGNUM На большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина прозвучала тема экологических проблем Сибири и Красноярска в частности. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM сообщил политический аналитик, директор филиала Финансового университета при правительстве РФ, кандидат философских наук Павел Клачков.

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«Были намечены довольно эффективные пути решения, вопросы не остались без ответа, без реакции. Президент продемонстрировал явное стремление решить экологические проблемы, свою озабоченность ими», — сказал Павел Клачков.

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Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря состоялась большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. В том числе главе государства был задан вопрос об экологических проблемах Красноярского края и Сибири.

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