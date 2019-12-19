Москва, , 16:29 — REGNUM В России необходимо больше времени уделять изучению национальных языков и культур. Об этом 19 декабря на большой ежегодной пресс-конференции в Москве заявил президент России Владимир Путин, после вопроса — просьбы из Алтая.

Жительница региона рассказала о том, что в республике всего одна школа, которая учит алтайскому языку детей.

«Зданию 30 лет, до сих пор ничего нового не построили, — посетовала женина. — Услышала, что здесь можно за 30 секунд решить вопросы, которые не решают 30 лет».

«Мы вообще должны гораздо больше уделять времени изучению национальных языков и культур. А если в плачевном состоянии находится школа, которая преподаёт на национальном языке… Вы попросили поддержать и сохранить? Обещаю, мы это сделаем», — указал Путин.