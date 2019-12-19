Москва, , 15:22 — REGNUM В последние годы в России наметился существенный прогресс в снижении детской смертности. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции 19 декабря заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос крымской журналистки о бесплатном лечении и реабилитации больных детей в РФ.

«У нас здравоохранение бесплатное, как и образование. Есть сегменты, где эту работу закрывает частная медицина. Но в целом должны получать медпомощь бесплатно. У нас уже есть существенный прогресс в снижении детской смертности. Это один из способов решения демографических проблем», — отметил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию в Центре Международной торговли в Москве.

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