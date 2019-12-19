Москва, 19 декабря 2019, 15:22 — REGNUM В последние годы в России наметился существенный прогресс в снижении детской смертности. Об этом в ходе итоговой пресс-конференции 19 декабря заявил президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос крымской журналистки о бесплатном лечении и реабилитации больных детей в РФ.
Как сообщало ИА REGNUM, Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию в Центре Международной торговли в Москве.
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