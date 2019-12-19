Москва, , 14:13 — REGNUM Решение Европарламента, который предложил новый праздник 25 мая «День борьбы с тоталитаризмом», о приравнивании нацизма и фашизма к советскому режиму «абсолютно неприемлемо». Об этом сегодня, 19 декабря, в ходе ежегодной большой пресс-конференции по итогам уходящего года заявил президент России Владимир Путин.

«Тоталитаризм достоин осуждения, но решение Европарламента абсолютно неприемлемо и некорректно», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер считает, что «можно как угодно придавать анафеме сталинизм», но «приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма».

«Люди не знают историю, читать и писать не умеют. Пусть почитают документы того времени, узнают про Мюнхенский сговор, когда лидеры ведущих стран поделили Чехословакию, — посоветовал Путин. — Как повела тогда себя Польша? Сделала всё, чтобы поучаствовать в разделе».

В свою очередь Советский Союз, подчеркнул российский лидер, «предлагал всем участникам создать единый антифашистский фронт».