Тбилиси, , 14:16 — REGNUM Безвизовый режим для Парагвая и Федерации Сент-Китс и Невис утвердило правительство Грузии. Об этом 19 декабря сообщает грузинское Общественное телевидение.

По данным журналистов, с грузинской стороны завершены все внутренние процедуры для отмены виз. Для того, чтобы жители Грузии смогли воспользоваться безвизом, необходимо, чтобы аналогичные процедуры провели в заокеанских странах.

Как передавало ИА REGNUM, соглашение о введении безвизового режима было подписано грузинским правительством с Сент-Китс и Невис 15 июля, а с Парагваем — 26 сентября. В 2018 году в Грузию из данных стран прибыло, соответственно, 88 и 28 иностранных граждан.