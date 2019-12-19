Вашингтон, 19 декабря 2019, 14:03 — REGNUM Палата представителей Конгресса США поддержала решение о выделении Украине $698 млн финансовой помощи в 2020 году, сообщила представитель Демократической партии США Марси Каптур на своей странице в социальной сети Twitter.
Окончательное решение о выделении Украине денег должен рассмотреть и одобрить Сенат США.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что США могли бы гораздо эффективнее помочь Украине, если бы выделяли ей деньги, а не занимались сдерживанием России.
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