Вашингтон, , 14:03 — REGNUM Палата представителей Конгресса США поддержала решение о выделении Украине $698 млн финансовой помощи в 2020 году, сообщила представитель Демократической партии США Марси Каптур на своей странице в социальной сети Twitter.

«Эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надёжной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины…» — написала она.

Окончательное решение о выделении Украине денег должен рассмотреть и одобрить Сенат США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что США могли бы гораздо эффективнее помочь Украине, если бы выделяли ей деньги, а не занимались сдерживанием России.

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