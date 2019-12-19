Москва, , 13:42 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос журналиста о том, как он относится к мнению кинорежиссера Александра Сокурова о необходимости пересмотреть порядок присвоения звания Героя России.

«По поводу Героя России Рамзана Кадырова. Хочу еще раз повторить, когда я познакомился с его отцом Ахматом Кадыровым, он ведь пришел сам, не сдаваться, а выстраивать отношения с Россией. Тогда не начались еще активные боевые действия. Он сказал: «Мы думали, что отношения с некоторыми исламскими странами будут лучше, но мы поняли, что это не так. Она начали подчинять нас своей воле, вот эти различные террористические формирования. Мы не хотим, я теперь понимаю, что нам лучше с Россией. Россия всегда очень свободно относилась к нашему и вероисповеданию, и к устройству внутренней жизни. Это был его выбор», — рассказал глава государства.

Путин напомнил, что Ахмат Кадыров погиб от рук террористов за свой народ и за Россию. При этом, как отметил президент, он не может себе простить, что отпустил Кадырова из Москвы на 9 мая, когда был совершен теракт, в котором погиб первый руководитель Чеченской Республики. В ответ на приглашение остаться тот сказал, что должен быть с чеченским народом в этот день, и погиб.

Отвечая на вопрос, Путин также высоко оценил деятельность нынешнего главы Чечни Рамзана Кадырова, отметив, что он ежедневно подвергается опасности. Чеченский лидер принимает личное участие в разных спецоперациях, ликвидации бандгрупп, несмотря на то что Путин запретил ему это.

«Я же ему запретил! Но его не остановить, под пули лезет!» — заявил президент.

Вот поэтому, как отметил Путин, он указов о присвоении звания Героя России просто так не подписывает. Кроме того, за то, что Рамзан Кадыров сделал в Чечне за последние годы, ему можно было бы присвоить и звание Героя труда, считает президент.

«В принципе, Кадырову можно дать и Героя труда, но он пока молодой, подождет», — подытожил Путин.

Напомним, в ходе заседания Совета по правам человека при президенте РФ, состоявшегося 10 декабря, режиссер Александр Сокуров высказал мнение о том, что необходимо пересмотреть порядок присвоения звания Герой России. Как считает кинодеятель, несправедливо давать его тем, кто воевал на стороне боевиков во время военных кампаний в Чечне.

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