Москва, , 13:24 — REGNUM Владимир Ленин был не государственным деятелем, а революционером. Такую оценку дал создателю СССР российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции 19 декабря.

«Он предложил не федерацию, а конфедерацию. По его решению этносы получили право выхода из состава государства», — сказал Путин.

Территории республик были «нарезаны» таким образом, что не всегда соответствовали месту проживания этносов. Из-за этого возникли болевые точки, которые существуют до сих пор. Это относится и к Украине, которой были переданы территории, добавил президент.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Путин обвинили Ленина в том, что тот «напридумывал» государство таким образом, что заложил под него мину.

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