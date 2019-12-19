Грозный, , 12:56 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал исполнить все поручения президента РФ Владимира Путина, которые будут сделаны в ходе ежегодной пресс-конференции. В настоящее время у мониторов компьютеров и экранов телевизоров находятся все представители органов власти республики. Об этом написал чеченский лидер на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

"Внимательно смотрим ежегодную большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина. Министры, руководители ведомств, главы районов находятся на рабочих местах. Мы готовы выполнить любое поручение Владимира Владимировича, если в ходе общения с прессой оно поступит», — заверил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, на пресс-конференцию Владимира Путина из Чечни делегирована группа корреспондентов в количестве шести человек. Это представители ЧГТРК «Грозный», ИА «Чечня Сегодня», ИА «Грозный-Информ», «Вести республики» и «Даймохк».

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