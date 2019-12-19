Москва, , 12:07 — REGNUM Из Чечни в пресс-конференции президента РФ Владимира Путина участвует делегация, в которую включены шесть представителей ведущих СМИ республики. Среди них корреспонденты телекомпании «Грозный», ИА «Чечня Сегодня» и «Грозный-Информ», «Вести республики» и «Даймохк».

В настоящее время они находятся в зале Центра международной торговли в Москве вместе с еще более 1890 представителями средств массовой информации, пишет «Чечня Сегодня».

Напомним, традиционная ежегодная пресс-конференция Владимира Путина пройдет сегодня, 19 декабря. В 2018 году на нее было аккредитовано 1702 журналистов. Путин ответил на 68 вопросов. Его диалог с прессой продолжался 3 часа 44 минуты.