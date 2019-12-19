Москва, , 12:49 — REGNUM В России можно провести ряд решений по повышению заработных плат у врачей и медработников. Об этом заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.

Журналист «Ура.ру» заявил главе государства, что у врачей «настолько низкая» зарплата, что они вынуждены увольняться. Корреспондент спросил, нужно ли предложить иную модель управления здравоохранением или же нужно поддерживать деньгами то, что есть.

«Модель лучше не трогать, она у нас развивается в целом удовлетворительными темпами. Но проблемы, безусловно, существуют», — начал президент.

«Уровень заработной платы в медицине — повыше, чем в других социальных сферах. В целом показатели, которые ставились в указе 2012 года, соответствуют тому, что закладывалось. Есть соответствующий рост зарплат. Правда, и здесь я не могу не согласиться, усреднённые цифры — вы сказали, что у главврачей может быть высокая зарплата, а у рядовых на порядок ниже. Это одна из проблем, которые мы должны решить.

С точки зрения зарплат нужно смотреть внутрь самой отрасли. Существуют какие способы изменения ситуации? Первое: увеличить тариф ОМС. Или внутри тарифа ОМС что-то изменить. Но обращаю внимание на то, что внутри действующего тарифа менять уже нечего. Если что-то изменим, то денег не останется ни на лекарства, ни на оборудование. Поэтому способ второй — увеличить тариф ОМС, но это в конечном итоге ляжет на всю экономику. Операторы экономической деятельности должны за это заплатить, и это приведёт к удорожанию товаров и росту инфляции. Увеличение зарплат, которое станет возможным, будет съедено инфляцией. Наверное, это тоже не самый лучший вариант.

Что можно улучшить? Вы сами сказали, у главврача — одна зарплата, у других — другая. Нужно избавиться от этой несправедливой дифференциации — раз. Второе — нужно изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах разнится от 30% до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране. Так же, как нужно создать единый подход к стимулирующим выплатам за количество принятых больных, выездов по больным и так далее. Ни в коем случае нельзя снижать надбавок за работу в особых условиях, в праздничные, ночные часы и так далее. Если всё это привести в порядок, то уже в положительном плане уже кое-что может измениться. Конечно, это недостаточно. Нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень зарплат и в социальной сфере, в том числе или прежде всего в медицине», — сказал глава государства.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 декабря 2019 года проходит пресс-конференция президента РФ Владимира Путина.