Алжир, , 12:26 — REGNUM В Алжире пройдет церемония инаугурации президента Абделькадера Теббуна, отвергнутого оппозицией, об этом 19 декабря сообщает Reuters.

Руководство страны надеется, что приход к власти президента, пост которого был вакантным на протяжении 8 месяцев, поможет положить предел акциям протеста в стране и восстановить экономику.

74-летний избранный президент ранее занимал пост премьер-министра страны в администрации прежнего главы государства Абдельазиза Бутефлика, ушедшего в отставку в результате акций протеста.

Демонстранты, чья активность привела к отставке Бутефлика, недовольны новым выбором народа, они утверждают, что выборы были «срежиссированы» элитой Алжира.

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