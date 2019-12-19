Вильнюс, , 11:38 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 19 декабря, организовал в президентском дворце на площади Даукантаса в Вильнюсе рождественский праздник, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В этом году в мероприятии примут участие дети с разгромленных войной земель Украины, которые учатся в вильнюсском Доме Литвы. Ожидается 120 учеников из Белоруссии, Латвии, Польши, Калининградской области», — говорится в анонсе пресс-службы Науседы, который озаглавлен как «Рождественский праздник ёлки для детей из этнических литовских земель».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве время от времени возникают дискуссии о правомерности территориальных претензий к Калининградской области. Российскую территорию в Литве называют не иначе как «Караляучюс», а официальная историография Литвы трактует эту территорию как «Малую Литву».

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